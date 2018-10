Llegan las noticias de la música en #LOS40ONESHOT

Se filtraron 7 segundos de la nueva canción en conjunto de Britney Spears, Pitbull y Marc Anthony “I Feel So Free With You” a través de la plataforma de YouTube. Ellie Goulding anunció su regreso a la música con el lanzamiento de su nueva canción “Close To Me”. Imagine Dragons lanzó su nueva canción “Zero”, tema que sonará en la nueva película de “Wifi Ralph”.