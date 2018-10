Ariana Grande habla de sus problemas de ansiedad

La cantante Ariana Grande lleva cerca de un año y medio atravesando momentos complicados para su bienestar emocional, como los que se desprenden del brutal ataque terrorista que se produjo en mayo del año pasado en el Manchester Arena escasos minutos después de que ofreciera un concierto, del suicidio de su exnovio Mac Miller o del fin de su compromiso matrimonial con Pete Davidson semanas atrás.

Sin embargo, los frecuentes ataques de ansiedad que ha venido experimentando, sin olvidar la angustia y la tristeza que le han generado semejantes circunstancias, han llevado a la estrella del pop a sentirse un poco "culpable" debido a que, en su opinión, por lo general no ha dejado de vivir una existencia relativamente privilegiada que debería hacerle sentir más afortunada.

"A veces me siento un poco culpable cuando tengo brotes de ansiedad porque sé que en ocasiones es algo que solo está en mi cabeza, pero la verdad es que me impresiona lo potentes que pueden llegar a ser. En mi caso, he tenido altibajos muy pronunciados, rachas en las que soy consciente de me está saliendo todo fenomenal y en las que no hay ni rastro de esa ansiedad... Pero luego ocurre cualquier cosa y me quedo hundida durante un par de días", reveló la artista en un nuevo documental de la BBC grabado, probablemente, antes de que tuvieran lugar los dos últimos acontecimientos mencionados anteriormente.

Para poder superar aquellos efectos anímicos derivados de cualquier contratiempo -sea cual sea su naturaleza-, la joven artista trata de recordar siempre que su caso particular no difiere demasiado del que han de afrontar millones de personas en todo el mundo, además de asegurarse de que cuenta con una 'red de seguridad' compuesta por sus familiares más queridos y esos allegados en los que pueda confiar plenamente.

"Creo que lo más importante es recordar que a todo el mundo le pasa. Es imprescindible hablar de ello con tus seres queridos y pedir ayuda a los demás, especialmente a tus mejores amigos. Hablar y conectar con las personas es la mejor forma de lidiar con todo esto", ha asegurado en la misma conversación para subrayar, a continuación, la necesidad de no exigirse demasiado a uno mismo.

"Si voy a ser un modelo a seguir para ciertas personas, creo que lo último que debería ser es perfecta, básicamente porque no es realista y supone demasiada presión. No es un objetivo realista para nadie, así que simplemente seré honesta y transparente a la hora de tratar de convertirme en la mejor versión de mí misma", ha sentenciado.