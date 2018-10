Cardi B asegura que le ofrecieron 'Woman Like Me' antes de Nicki Minaj

Una nueva pelea entre Cardi B y Nicki Minaj ha empezado. Después de que Nicki acusara a la hermana de Cardi B de revelar su número de celular, la cantanet de 'I Like It' utilizó su instagram para defenderse y exponerla públicamente.

Según Cardi B, las chicas de Little Mix le ofrecieron -antes que a Nicki Minaj- hacer juntas 'Woman Like Me', pero la cantante tuvo que rechazarla por diferentes motivos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CARDIVENOM (@iamcardib) el 29 de Oct de 2018 a las 3:55 PDT

"No digas que te robo los feats, cuando te dejé Woman Like Me, porque yo no podía" precisó. Además aseguró que la canción sería con ella, también la acusó de creerse mejor que ella cuando Cardi se encuentra arriba en los charts.

''Estoy muy feliz de figurar en los Charts, y que estés debajo de mi. Te estoy exponiendo pero si muestro pruebas, algo que nunca haces porque sólo mientes" aseguró la cantante.

Hasta el momento Nicki Minaj no se ha pronunciado ante las acusaciones de Cardi B. Mira los vídeos completos en nuestra galería.