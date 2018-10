LOS40ONESHOT con las últimas noticias de la música

Clean Bandit lanzará una nueva canción con Luis Fonsi y Marina que se incluirá en su nuevo álbum “What is Love”. Massive Attack celebran los 20 años de su álbum “Mezzanine” con nueva gira mundial que iniciará el 28 de enero del próximo año. Se estrenó el video Lyric de la nueva canción ”Waste It On Me” de Steve Aoki junto a BTS y ya es tendencia en Youtube con más de 8 millones de reproducciones.