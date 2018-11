Ariana Grande y su descubrimiento personal

Halloween ha sido siempre una de las festividades favoritas de Ariana Grande y este año quiso celebrarla (por adelantado) enfrentándose a algunos de los mayores sustos de su vida junto a James Corden mientras las cámaras del late-night show del presentador documentaban todo el proceso.

En realidad, el divertido sketch que han protagonizado juntos se grabó el pasado agosto al mismo tiempo que la cantante y el showman británico rodaban la participación de la joven en el popular segmento 'Carpool Karaoke', en el que condujeron cantando al ritmo de algunos de los temas más populares de la estrella del pop.

Ver esta publicación en Instagram last fall Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el 27 de Oct de 2018 a las 12:17 PDT

En aquel momento la joven ofreció un pequeño adelanto de lo que podían esperar sus fans de esa simpática colaboración a través de las redes sociales, en las que publicó varias imágenes en las que lucía un aparatoso vendaje en la mano izquierda sin entrar a explicar qué le había sucedido. Cuando por fin se emitió ese episodio del 'Carpool Karaoke' tampoco quedó muy claro cómo se había lesionado, pero el misterio por fin se ha resuelto este martes con la emisión de la segunda parte del vídeo.

Resulta que entre canción y canción James Corden y ella pasaron a visitar una de esas cada vez más populares 'escape rooms' en las que es necesario resolver una serie de acertijos o enigmas para conseguir llegar a la salida, con la diferencia de que la atracción que eligieron ellos giraba en torno a una temática de terror.

Antes de iniciar su aventura, la intérprete le aseguró muy orgullosa a su compañero que le encantaba pasar miedo y que era además una apasionada de las casas encantadas, que visitaba a menudo, aunque puede que tras esa experiencia haya cambiado de opinión acerca de su valentía.

Nada más empezar la visita, las dos celebridades comenzaron a amedrentarse al descubrir que realizarían el recorrido sin apenas luz, y la situación no hizo más que empeorar cuando en la primera habitación fueron sorprendidos por una terrorífica niña con el pelo largo que salió de pronto de una cama y les hizo gritar a todo pulmón.

En la siguiente escena, de regreso al vehículo en que realizaron el 'Carpool Karaoke', Ariana ya lucía el mencionado vendaje y no tuvo reparo en reconocer que no se esperaba nada parecido cuando accedió a colaborar con el presentador.

"Bueno... eso ha sido traumático", reconoció antes de proceder a mostrar su mano a la cámara para hacerse la dura. "Sinceramente, no voy a mentir, parece bastante grave, pero cuando la gente me pregunte les diré que no es nada. He estado en unas trescientas 'escape room' y eso no cuenta como una. Es más bien... una de las siete puertas del infierno", afirmó completamente seria.