¡Revive los mejores momentos de #LOS40MusicAwards!

La gala de #LOS40MusicAwards comenzó con la actuación de David Guetta y Anne Marie. Miles de personas lo pudieron ver a través de YouTube, Facebook y Twitter.

Tras su presentación David Guetta fue premiado. Con más de 30 años de carrera musical, David Guetta ha logrado abrir los clubes de baile a todo tipo de público y conseguido cambiar el estatus de los DJ de personas anónimas a auténticas estrellas. ¡Un merecido Golden Music Award!

.@davidguetta recibe su Golden Music Award en honor a su trayectoria, por ser en uno de los DJs más emblemáticos de la actualidad 🙌 #LOS40MusicAwards pic.twitter.com/ULp5drrhwh — Los 40 Colombia (@los40colombia) 2 de noviembre de 2018

Colombia también estuvo presente en #Los40MusicAwards. Morat ganó el premio al Mejor grupo latino del año. Cuatro amigos de la infancia que han pasado de tocar en un instituto a llenar las pista de baile de más de medio mundo con un sonido inconfundible y pegadizo.

David Bisbal ha conseguido llegar a todos los rincones del planeta a través de sus canciones y por eso fue galardonado con un Golden Music Award.

El talento de Dua Lipa no se quedó atrás. El disco Dua Lipa se convierte en el Album internacional del año. Empezó a sonar en LOS40 con Be the one en abril de 2016 y ahora, Dua Lipa es una de las cantantes con más éxito. #LOS40MusicAwards

¡Y nos dio una gran actuación!

