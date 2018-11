INNA, lanza el video de su nuevo sencillo: "RA"

Hoy, la superestrella mundial de la música e ícono de la moda, que tiene más de 3,7 billones de visitas en YouTube y es conocida internacionalmente por sus colaboraciones con Flo-Rida, Pitbull y J Balvinentre otros, lanza su nuevo single "RA", acompañado de su vídeo musical. "RA" es el primer sencillo del próximo álbum en Español de la cantante y compositora titulado "YO", que retrata sus emociones internas y simboliza el momento en que se encuentra a sí misma como artista musical y como mujer.



"No puedo esperar más para lanzar mi nuevo álbum "YO", he anhelado tanto este momento. Después de trabajar durante dos años en el estudio, me siento honrada de presentar el primer sencillo "RA"a mis fans", comentó INNA quien ha realizado giras por todo el mundo y ha posado para las portadas más prestigiosas de diferentes revistas, entre ellas: Forbes, ELLE, InStyle, Glamour, Cosmopolitan y Shape.

"RA" establece un sentimiento de empoderamiento como cuando el protagonista, renuncia a una relación tóxica. Hay una sensación de recuperar la soberanía sobre sí mismo; la idea es reafirmar la importancia de tener una voz, especialmente como mujer.



El video musical, dirigido por Bogdan Paun, presenta imágenes sorprendentes de INNA rodeada por una cantidad de mujeres que la acompañan indiferentes, creando una atmósfera invencible, obteniendo así un ambiente total de empoderamiento en todos los detalles visuales.



El próximo miércoles 7 de noviembre, INNA presentará "RA" y dos más de sus grandes éxitos, en vivo en los Premios Telehit en el prestigioso Estadio Azteca en la Ciudad de México.