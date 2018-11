Victoria Beckham le desea todo lo mejor a las Spice Girls

Este lunes por fin se ha podido confirmar, tras meses y meses de rumores después de que las cinco Spice Girls originales se reunieran por primera vez en cinco años el pasado febrero, que las chicas picantes regresarán a la carretera el próximo verano con una nueva serie de conciertos sin la presencia de Victoria Beckham.

Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Horner y Melanie Chisholm han querido compartir la noticia con su base de seguidores a través de la flamante cuenta de Instagram de la banda, donde han compartido una divertida parodia en la que bromean acerca del paso del tiempo -la conocida como Baby Spice incluso les pregunta a sus compañeras si es "demasiado vieja" para llevar coletas- y las cuatro discuten acerca del llamativo vestido azul eléctrico elegido por Geri, saltándose el código de vestimenta en riguroso negro que habían pactado. El vídeo concluye con Emma luciendo su inolvidable peinado y Mel C una de sus chaquetas deportivas mientras entonan su sencillo 'Spice Up Your Life', sin hacer una sola mención a la gran ausente.

Pese a que finalmente no haya habido forma de convencer a la quinta Spice original para que empuñe de nuevo un micrófono, no parece que existan rencores al respecto. En la gran mayoría de imágenes antiguas que han ido compartiéndose a lo largo de los últimos cinco días en el Instagram de la formación aparece Victoria junto al resto de componentes, casi siempre junto al hashtag #Friendship Never Ends: su lema sobre el poder de la amistad femenina. Y la diseñadora, por su parte, les ha hecho llegar un mensaje a través de esa misma plataforma deseándoles todo lo mejor de cara a esta nueva aventura y aclarando que, aunque ella no las acompañe, siempre se sentirá muy orgullosa del legado de la girl-band.

"Hoy es un día muy especial para las chicas, ya que van a anunciar las primeras fechas de una gira desde que actuamos juntas en 2012. Yo no me subiré junto a mis chicas de nuevo a un escenario, pero formar parte de las Spice Girls fue una parte muy importante de mi vida y les envío todo mi cariño y espero que se diviertan un montón cuando vuelvan a salir de gira el año que viene. Sé que ofrecerán un espectáculo increíble y que los maravillosos fans, pasados y presentes, disfrutarán muchísimo", ha escrito Victoria.