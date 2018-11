Martin Garrix a punto de empezar su gira por Colombia

Quedan pocos días para la llegada de Martin Garrix a Colombia, un show sin precedentes en nuestro país, ya que tendremos el privilegio de recibir al Dj y productor número uno del mundo, siendo este uno de los mejores momentos para ver a este joven prodigio de la música electrónica. El sábado 10 de noviembre el show será en Bogotá en el centro de eventos de la autopista norte y el domingo 11 será en el Colisero Ditaires de la ciudad de Medellín, siendo esta la primera gira que hace el artista en nuestro país.

Martijn Gerard Garritsen, mejor conocido en el medio artístico como MartinGarrix, llegará a nuestro país el próximo fin de semana y con su llegada se asegurarán noches explosivas, llenas de luces, efectos visuales, buena vibra y cargadas con los más grandes sets que caracterizan a este productor, aquellos con los que el público ha llegado al límite en festivales de talla mundial como Tomorrowland, Ultra Music Festival y Coachella.

Quedan pocos días para asegurar entradas al mejor concierto del año, un evento que está agotando sus entradas y está cerca de ser Sold Out en sus dos sedes, y no es para menos, teniendo en cuenta que cada presentación de Martin Garrix es sorprendente, contundente e inolvidable. Este neerlandés de tan solo 22 años ha conseguido el éxito y el reconocimiento que grandes artistas de larga trayectoria desearían tener, superando todo tipo de expectativa puesta en la escena de la música electrónica y llevándose grandes galardones gracias a sus exitosos tracks y por supuesto, a la puesta su puesta en escena, esa que logra encender y contagiar al público gracias a su energía, acompañada de un insuperable show de luces, visuales y láseres, puestos estratégicamente en momentos clave del show.

Los pasos con los que ha avanzado Garrix han sido vertiginosos ante el mundo de la industria de la música, lo que ha hecho que incluso cuente con la protección y respaldo de quién lo inspiró en sus inicios, el legendario Dj Tiesto. En su portafolio figuran grandes colaboraciones con artistas como David Guetta, Dua Lipa, Bebe Rexa y Usher. Temas como “In The Name Of Love”, “There For You”, “Scared To Be Lonely” y por supuesto “Animals”, son ícono de la música electrónica y referentes de la escena en general, lo cual atrae nuevas generaciones, hace que estas se fijen en la cultura de los beats y logra que los jóvenes depositen en ella y en la industria, todo su interés.

