Martin Garrix: un show sin precedentes

Este sábado la capital colombiana vivió un show sin precedentes. Martin Garrix conquistó al público con su buena vibra y energía. Entre los asistentes solo se veía gratitud y emoción ante uno de los mejores espéctaculos electrónicos del mundo.

Con un set increíble, el holandés, considerado el mejor Dj del mundo, puso a brincar al público bogotano. Miles de personas disfrutaron de 'Animals', 'Scared to be Lonely', 'The Only Way Is Up' y muchas más.

La noche fue tan sorprendente que hasta Maluma llegó y compartió unos minutos con el Dj en la tarima. Mira los mejores momentos en nuestra galería.