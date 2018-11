Miley Cyrus perdió su hogar en los devastadores incendios de California

La cantante Miley Cyrus se ha puesto en contacto con sus seguidores de Twitter para informar de las dramáticas consecuencias que, también para ella y sus allegados, se desprenden de la llegada a numerosas urbanizaciones y a localidades tan concurridas como Calabasas o Malibú de los incendios que asolan estos días buena parte del estado de California.

A través de un extenso y emotivo mensaje, la estrella del pop ha confirmado que su casa y su rancho han quedado completamente destruidos por las llamas pero, al mismo tiempo, ha compartido su alivio ante el hecho de que tanto ella como su novio, Liam Hemsworth, así como todos sus animales, se encuentran sanos y salvos tras haber sido evacuados a su debido tiempo.

Ver esta publicación en Instagram #malibú #fire #sos Una publicación compartida por Sahir Yanira Cortez Bastidas (@sahircortez) el 12 de Nov de 2018 a las 11:30 PST

"Estoy absolutamente consternada ante los fuegos que afectan a mi comunidad. Yo soy de las afortunadas. Mis animales y el amor de mi vida están seguros y eso es lo único que importa en estos momentos. Mi casa ya no está en pie pero nos quedan los recuerdos y las experiencias que allí vivimos. Me siento agradecida por todo lo que nos queda", reza un extracto de tan conmovedora reflexión, en la que no ha faltado una nota de agradecimiento a los bomberos y demás servicios públicos implicados en las tareas de rescate y extinción.

"Quiero mandar todo mi amor y gratitud a los bomberos y a la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles. Y si queréis contribuir y ayudarles en su trabajo, por favor, donad dinero, tiempo y suministros. Os quiero mucho. Con amor, Miley", ha añadido en el mismo hilo de conversaciones.

Por el momento, las autoridades han confirmado la muerte de 31 personas por motivos directamente relacionados con los fuegos, que no han dejado de expandirse a lo largo y ancho de California al tiempo que dejaban calcinadas más de diez mil hectáreas de terreno y destruían cerca de 6.000 propiedades. Numerosas celebridades como Martin Sheen, Lady Gaga, Kim Kardashian o Will Smith se encuentran entre las más de 300.000 personas que han tenido que ser desalojadas de de sus viviendas desde el pasado jueves, y es más que probable que muchas de ellas ya no puedan volver a sus hogares al haberse convertido estos en pasto de las llamas.