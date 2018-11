Cardi B habla del desgaste físico a causa de su ritmo de trabajo

Fiel a la naturalidad con la que siempre se ha expresado sobre las ventajas e inconvenientes de ser una de las artistas más populares y aclamadas del actual panorama musical, la rapera Cardi B no ha dudado en aprovechar su última intervención pública para hablar directamente sobre los numerosos problemas físicos -y también psicológicos- que se desprenden de la etapa tan ajetreada que atraviesa a día de hoy, en la que tiene que compaginar los cuidados de su primogénita Kulture (cuatro meses) con los preparativos de un esperadísimo segundo trabajo discográfico.

"Hay ocasiones en las que parece que mi cuerpo se cierra por completo porque me siento abrumada ante todo lo que tengo que hacer. Al principio [tras dar a luz a su hija] trataba de perder peso para recuperar la figura y ahora estoy tratando de ganar unos kilos. Y me está costando mucho porque he perdido el apetito, aunque por lo menos el trabajo lo hago bien", explicó al portal E! News.

Afortunadamente para ella, su marido Offset -componente del afamado trío Migos- hace todo lo que está en su mano para tenerla constantemente vigilada y, por tanto, es capaz de identificar con rapidez aquellos momentos en los que la estrella del hip hop necesita "desconectar" por completo de tantas obligaciones, así como la mejor de las soluciones para que Cardi pueda relajarse.

"Me resulta muy complicado desconectar de todas estas cosas, pero al menos tengo un marido que me dice: '¿Sabes qué? Necesitas salir de aquí, irte de vacaciones'. Y el otro día me llevó a la República Dominicana para disfrutar de unos días de descanso, y también cogió mi teléfono para asegurarse de que no lo miraba ni un segundo", ha revelado en la misma conversación.