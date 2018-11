¿Ariana Grande explota la muerte de Mac Miller?

El pasado jueves, con motivo del día de Acción de Gracias en Estados Unidos, Ariana Grande compartió en su perfil de Instagram una antigua publicación de Facebook que se remontaba a noviembre de 2017, en la que aparecía junto al malogrado rapero Mac Miller celebrando esa misma festividad mientras aún eran pareja.

Al igual que el resto de referencias que ha hecho al que fuera su novio durante dos años desde que este falleciera a principios del pasado septiembre a causa de una sobredosis, esa publicación era muy escueta pero no por ello menos emotiva: a la imagen solo la acompañaba una frase que rezaba "se te echa mucho de menos", pero incluso ese sencillo homenaje ha sido suficiente para que algunos desalmados se hayan apresurado a utilizarlo en su contra acusando a la artista de "explotar" la muerte de Miller -a quien menciona en su último sencillo 'Thank U, Next'- para ganar notoriedad.

Ver esta publicación en Instagram #bestcollab #needmoresongs @arianagrande @larryfisherman Una publicación compartida por Mac and Ariana (@macmillerarianagrande) el 8 de Ago de 2014 a las 6:18 PDT

Por una vez Ariana ha querido hacer referencia a esos desagradables mensajes con una respuesta directa en la que, sorprendente, ha conseguido mantener la calma y la compostura.

"Rezo para que nunca tengas que lidiar con nada parecido y te envío amor y paz", escribió la estrella del pop, antes de entrar a elaborar en su propio perfil cómo le afectan ese tipo de publicaciones cuando se topa con ellas por accidente mientras navega por la esfera virtual.

"Algunas de las mi**das que leo por aquí me enferman. Y me asusta la manera en que piensa alguna gente y este mundo ni siquiera me gusta la mayor parte del tiempo. Ojalá pudiéramos ser más compasivos y amables los unos con los otros. Sería una maravilla".

Quien no reaccionó de la misma forma sosegada que Ariana fue su amiga y compañera de profesión Halsey, que también leyó ese desagradable tuit y no dudó en arremeter contra su autor pidiéndole que se callara "de una pu** vez".

"Ari, el resto del mundo solo puede soñar con ser tan bueno y generoso como tú. Y como estás comportándote con la misma elegancia y amabilidad habitual en ti, permíteme que sea yo quien tenga el honor de decirle que cierre su jo**da boca", le aseguró a Ariana a través de otro tuit para disculparse por haberse inmiscuido en una discusión que en principio no la afectaba.