Shawn Mendes se sintió presionado a demostrar que no es gay

A lo largo de los últimos cinco años, al mismo tiempo que aumentaba la popularidad de Shawn Mendes, el interés por su vida privada ha ido creciendo hasta un punto en que ni siquiera él es capaz de ignorarlos.

En concreto, las especulaciones en torno a su orientación sexual han acabado por convertirse en un pequeño problema para el cantante, no solo por lo que puedan pensar completos extraños, sino por la forma en que le hace sentir acerca de sí mismo.

Por ejemplo, el pasado verano Taylor Swift compartió un vídeo en el que aparecía maquillando al joven después de que él acudiera a verla en su concierto de Toronto como parte de la gira 'Reputation'.

Aunque en un principio él le había dado permiso para que publicara la grabación, esa misma noche se despertó "aterrorizado y empapado en sudor" tras darse cuenta de que no había hecho más que darle munición a quienes se empeñaban en sacarle del armario.

"Me gustaría decir que no me importa, pero no es cierto", asegura la estrella del pop al respecto en una nueva entrevista a Rolling Stone. "En el fondo, es como si tuviera que dejarme ver en público con alguien, con una chica, para demostrarle a la gente que no soy gay. Aunque en mi mente sé que no hay nada malo en serlo, aún hay una parte de mí que piensa así, y la odio".

El año pasado las mofas y burlas llegaron a tal punto que no pudo soportarlo más y decidió salir al paso de ellas a través de su cuenta de Snapchat, aclarando que era heterosexual: "En aquel momento pensaba: 'Lo peor es que encima tienes suerte de que no sea gay y me sienta aterrado solo de pensar en hacerlo público'. Eso es algo que mata, así de delicado es este tema. ¿Les gustan mis canciones? ¿Les gusto yo? Entonces qué importa si soy gay", ha afirmado.

Por si aún quedaba algún duda, Shawn no es gay y ha tenido novias: una de las últimas chicas con que se le relacionó fue Hailey Baldwin, la actual esposa de Justin Bieber. Los dos acudieron juntos a la gala del Met un mes antes de que la modelo se comprometiera con su ahora marido, pese a lo cual él no tiene muy claro que lo suyo pudiera llegar a considerarse un noviazgo como tal.

"No quiero definirlo. Creo que estábamos en una especie de limbo. Le envíe un mensaje felicitándola y me alegro mucho por ellos. Sigue siendo una de las mejores personas que he conocido. No solo es una persona preciosa por fuera, también tiene uno de los mayores corazones del mundo".