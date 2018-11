Cardi B no volverá a subirse a un jet privado

La rapera Cardi B ha anunciado a sus millones de seguidores de las redes sociales que jamás volverá a tomar un vuelo privado al margen de lo conveniente que pueda resultar a una estrella del hip hop tan ocupada y necesitada de privacidad como ella.

Pero que nadie se confunda, su decisión nada tiene que ver con un supuesto deseo de contribuir a la reducción del tráfico aéreo y, por tanto, de las emisiones de gases contaminantes, sino con las tediosas consecuencias de haber tenido que experimentar un aterrizaje de emergencia que la tuvo varias horas "atrapada" en Chicago.

"Estoy atrapada en Chicago. Hemos tenido que realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad. Y os voy a decir una cosa, no pienso volver a montarme en un p**o jet privado", ha compartido la lenguaraz artista en su perfil de Twitter para lamentar, justo a continuación, los percances y el tiempo malgastado que definieron su viaje a Los Ángeles, una ciudad en la que solo tuvo que pasar siete horas de trabajo.

"Me vine a Los Ángeles para una estancia de literalmente siete horas y ahora me tengo que volver a Nueva York. Menos mal que he podido ver a mi bebé", ha explicado sobre el efecto tranquilizador que ejerce en ella la pequeña Kulture (4 meses), fruto de su sólido matrimonio con el también rapero Offset.

Aunque parece haberse habituado ya a la compleja dinámica que se desprende de su regreso a la vida laboral y, al mismo tiempo, de las responsabilidades asociadas a su primera maternidad, eso no significa que, como le ocurre a cualquier otra madre trabajadora, la intérprete neoyorquina no tenga que enfrentarse con frecuencia a los desafíos y dificultades derivados de una agenda familiar y profesional tan apretada. En cualquier caso, la artista es plenamente consciente de cuál ha de ser su prioridad en el caso de que sus dos facetas choquen irremediablemente.

"Iba a ganar millones de dólares si hubiera salido de gira con Bruno Mars, y sacrifiqué todo eso para estar con mi hija. Quiero a mi niña con locura y, sinceramente, creo que soy una madre coj***da", aseguraba Cardi en una entrevista enmarcada en el agrio enfrentamiento verbal que ha mantenido estos últimos meses con la también rapera Nicki Minaj, a quien acusaba de haber estado difundiendo comentarios maliciosos sobre su desempeño y su compromiso como madre.