¿Rita Ora estrena nuevo amor?

Tras varias semanas en las que Rita Ora solo se había pronunciado públicamente sobre su vida sentimental para lamentar el hecho de que fuera "inexistente" debido, entre otras cosas, a que en estos momentos se encuentra exclusivamente centrada en los actos promocionales de su nuevo disco 'Phoenix', parece que la intérprete británica habría puesto fin a su sequía en el terreno amoroso de la mano de un apuesto joven llamado Eyal Booker.

Puede que el nombre en cuestión no resulte demasiado familiar más allá de las fronteras del Reino Unido, pero lo cierto es que Eyal es muy conocido en el país natal de la estrella del pop a cuenta de su participación en varios programas de telerrealidad como 'Love Island' o 'Celebs Go Dating'. Este personaje televisivo podría alcanzar ahora grandes cotas de popularidad en el exterior si, como ha publicado el diario The Sun, se confirma que la pareja se dejó ver este fin de semana compartiendo un apasionado beso tras el concierto que la intérprete ofreció en Londres.

"A Rita y a Eyal les ha presentado uno de los mejores amigos que tienen en común, Vas Morgan [otra estrella televisiva de las islas británicas]. Este confía plenamente en Eyal y sabía que Rita y él conectarían enseguida", ha revelado una fuente del entorno de la cantante al citado medio. "De hecho, Vas, Eyal y la hermana de Rita, Elena, eran las únicas personas que vieron su actuación desde un lateral del escenario, lo que demuestra que ambos son parte de su círculo más íntimo", ha aseverado.

La noticia sobre el posible idilio que estarían viviendo a día de hoy las dos celebridades llega poco más de un mes después de que la propia Rita reconociera, una vez corroborada su ruptura con el también músico Andrew Watt, que encontrar el amor de su vida o incluso agenciarse una mera cita no se encontraban precisamente en lo más alto de su lista actual de prioridades.

"Mi vida sexual es inexistente, te lo digo de verdad. He estado trabajando muy duro y lo único que quiero hacer en mi tiempo libre es dormir. Para serte completamente honesta, a veces pienso: 'Bueno, podría salir a tomar algo con esta persona o cenar con esta otra'. Pero luego lo pienso un par de veces más y digo: 'No, lo que necesito es dormir'. Pero bueno, no me importa porque creo que me encuentro en una etapa muy positiva, ya que estoy volcada en mi trabajo y soy muy optimista de cara al futuro", explicaba hace unas semanas