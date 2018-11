¿Qué harán las Spice Girls para sustituir a Victoria en el escenario?

Falta poco más de medio año para que las Spice Girls, o al menos Geri Horner, Melanie Chisholm, Emma Bunton y Melanie Brown se lancen de nuevo a la carretera y en ese período relativamente breve de tiempo las cuatro tendrán que enfrentarse a la disyuntiva de reescribir sus antiguos éxitos para repartirse entre ellas las partes que anteriormente interpretaba la ahora diseñadora Victoria Beckham o encontrar a otra persona que las cante por ella.

A estas alturas de su trayectoria parece muy poco probable que las chicas picantes vayan a animarse a buscarle una sustituta a Victoria, por lo que bien podrían marcarse 'un Taylor Swift' e invitar a distintos artistas a acompañarles sobre el escenario en cada uno de sus conciertos, tal y como ha hecho la joven estrella pop en su gira 'Reputation'.

"Estás preguntándole a la persona equivocada. Aunque voy a decir que sí, por supuesto que esa sería una opción. Antes tendría que hablarlo con las chicas", ha apuntado Melanie Brown en conversación con el portal Entertainment Tonight.

"Yo soy la que siempre está pensando en este tipo de cosas, constantemente. Y soy la primera en animarlas a hacer tal cosa o la otra, o en incluir a Taylor Swift en una canción, o a Adele o Katy Perry. Me parece una grandísima idea, porque al final se trata de convertirlo todo en una celebración".

Pese a las muchas y emocionantes posibilidades que encierra esa dinámica de contar cada noche con una nueva estrella, ninguna de ellas -por famosa que sea- conseguirá llenar el vacío que ha dejado la conocida como 'Posh Spice', ni a nivel artístico ni especialmente en sus corazones.

"Claro que resulta una decepción, pero al mismo tiempo tampoco lo es porque s necesario respetar lo que ella quiera hacer y no puedes obligar a alguien a hacer algo que no quiere. Pero yo no pierdo la esperanza de que se vaya a unir a nosotros, y sigue siendo parte del grupo", ha afirmado una vez más Mel para dejar claro que no existen rencores.