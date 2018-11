Jeniffer López vivió duros momentos al inicio de su carrera

La cantante Jennifer Lopez no se destaca únicamente como una de las artistas más versátiles y exitosas del mundo del espectáculo, sino también como una figura que exhibe unas grandes dosis de poderío y de confianza en sí misma tanto en el escenario como en cualquier aparición pública en la que reflexione sobre los entresijos de su apasionante trayectoria profesional.

De hecho, la estrella de la música, así como de la pequeña y la gran pantalla, ha querido aprovechar su presencia en la tertulia posterior a la presentación de su nueva película, 'Second Act', en Nueva York para sincerarse sobre esos momentos de incertidumbre e inseguridad que definieron los inicios de su carrera, una dura etapa que solo logró superar a base de esfuerzo mental, mucho trabajo y pura determinación.

"Sabes, creo que me he convertido en una mujer con una fuerte autoestima y pienso que todo tiene que ver con este negocio. Quiero decir que no dejo que la opinión de los demás influya en absoluto en la consideración que tengo de mí misma. Y llegar a esta actitud es algo que me ha llevado mucho tiempo. En mis primeros años en este negocio, necesitaba la validación constante de los demás y eso me hacía sentirme fatal conmigo misma", ha explicado la diva del Bronx.

Independientemente de sus más de dos décadas en la industria del entretenimiento y del sinfín de hitos musicales e interpretativos que ha venido encadenando desde entonces -también puede encontrarse algún que otro bache artístico, por cierto, ya que nadie es infalible-, la estrella de 49 años sigue contando con una horda de críticos y detractores.

"Me iban bien las cosas pero ciertas personas decían: 'No sabe cantar, no sabe bailar, no sabe actuar'. Y luego saltaban con eso de que solo era una cara bonita o incluso que tenía el culo demasiado grande. Y yo empezaban a pensar: 'Pues sí, tienen razón'. Durante mucho tiempo me dolía tener que sentirme así. Pero luego me di cuenta de que no podía permitirme pensar eso de mí. Y me dije: 'No, voy a grabar otro disco y voy a hacer otra película. Soy una gran actriz, soy una gran cantante y bailarina, y soy genial en mi trabajo'. Y seguí adelante, trabajé más duro todavía y por fin empecé a creer en mí misma", ha explicado con vehemencia en el citado acto.