Regañan a Kanye West 'en vivo' por usar su móvil en una obra de teatro

Este lunes Kanye West y Kim Kardashian dejaron a sus tres retoños en casa y se pusieron sus mejores galas -o su versión personal de ese concepto, en el caso del rapero- para acudir a la primera representación del musical de Broadway basado en la vida de la cantante Cher, uno de los ídolos personales e iconos de estilo de la celebridad.

A su llegada al teatro Neil Simon los dos se dejaron fotografiar muy animados, pero su entusiasmo pareció ir decayendo a medida que avanzaba la velada, hasta el punto de que cuando comenzó la representación ya había perdido todo el interés por lo que estaba sucediendo a su alrededor y se había quedado enfrascado en su teléfono móvil.

Su actitud no pasó desapercibida ni siquiera para el elenco del musical, que se percató incluso desde el escenario de que el intérprete no estaba prestando ninguna atención al desarrollo de la historia y uno de los actores, Jarrod Spector -encargado de dar vida al compositor y exmarido de Cher, Sonny Bono, en la producción-, decidió desahogarse echándole una buena reprimenda apenas una hora después de que arrancara el musical de la forma más pública posible: a través de Twitter.

Ver esta publicación en Instagram Tokyo w @takashipom Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 28 de Nov de 2018 a las 8:49 PST

"Hey @kanyewest genial que estés aquí, en el @TheCherShow Si levantaras la vista de tu teléfono te darías cuenta de que aquí arriba estamos intentando representar una obra. Es la noche del estreno. Es algo bastante importante para nosotros. Muchas gracias", dice el mensaje que le dirigió Jarrod.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 29 de Oct de 2018 a las 7:18 PDT

Por una vez, el rapero supo aceptar su error y pedir disculpas a través de esa misma plataforma, en la que también ha querido dejar claro que su comportamiento no respondía a una supuesta falta de interés hacia el musical: "La dinámica de la relación de Cher y Sonny ha logrado que Kim y yo nos agarráramos de la mano y cantásemos 'I got you babe'. Por favor, perdonad mi error de etiqueta. Apreciamos de verdad la energía que habéis invertido en crear esta obra de arte", ha asegurado en respuesta.