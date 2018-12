Apple presenta lo mejor de este 2018

El 2018 ha sido un año increíble para la industria del entretenimiento. Es por eso que Apple, de la mano de sus editores, seleccionó las aplicaciones, juegos, música, películas, programas de televisión, podcasts y más que dieron forma a la cultura en todo el mundo este año.

APP STORE

Mejores Apps of 2018 – Selección editorial

iPhone App del año – Procreate Pocket

iPhone Game del año – Donut County

iPad App del año – Froggipedia

iPad Game del año – Gorogoa

Mac App del año – Pixelmator Pro

Mac Game del año – The Gardens Between

Apps de Apple Watch favoritas – Selección editorial

WaterMinder

Lifesum

10% Happier

Carrot Weather

Fun Golf GPS

Swing Tennis Tracker

Slopes

App in the Air

Overcast

Just Press Record

Top 10 Apps gratuitas para iPhone – Chart

1. WhatsApp Messenger

2. Instagram

3. YouTube: Watch, Listen, Stream

4. Facebook

5. Messenger

6. Spotify Music

7. Netflix

8. Uber

9. Gmail – Email by Google

10. Snapchat

Top 10 de Apps para iPhone de paga – Chart

1. CamToPlan PRO

2. kirakira+

3. Afterlight 2

4. Facetune

5. PlantSnap Plant Identification

6. AutoSleep Tracker for Watch

7. ProCam 6

8. Pixomatic photo editor

9. Enlight

10. Glitché

Top 10 de Juegos gratuitos para iPhone – Chart

1. Garena Free Fire

2. Fortnite

3. Helix Jump

4. Palabras Cruz

5. PUBG MOBILE

6. Candy Crush Saga

7. Sniper 3D Assassin: Gun Games

8. Rise Up

9. Trivia Crack

10. Love Balls

Top 10 de Juegos para iPhone, de paga – Chart

1. Minecraft

2. Grand Theft Auto: San Andreas

3. Plague Inc.

4. Geometry Dash

5. Assassin’s Creed Identity

6. Pou

7. Hitman Sniper

8. Monument Valley 2

9. Bully: Anniversary Edition

10. Need for Speed™ Most Wanted

Top 10 de Apps para iPad gratuitas – Chart

1. YouTube: Watch, Listen, Stream

2. Netflix

3. Facebook

4. Messenger

5. Spotify Music

6. Google Chrome

7. Gmail – Email by Google

8. Google Drive

9. Microsoft Word

10. Microsoft Excel

Top 10 de Apps para iPad, de paga – Chart

1. Procreate

2. GoodNotes 4

3. Duet Display

4. Notability

5. GoodReader

6. MyScript Nebo

7. Affinity Photo

8. Notepad+ Pro

9. PDF Expert by Readdle

10. Amaziograph

Top 10 de Juegos gratuitos para iPad – Chart

1. Garena Free Fire

2. Fortnite

3. Helix Jump

4. Bowmasters – Multiplayer Game

5. Kick the Buddy

6. Love Balls

7. ROBLOX

8. Clash Royale

9. Bike Race: Free Style Games

10. Super Mario Run

Top 10 de Juegos para iPad, de paga – Chart

1. Minecraft

2. Geometry Dash

3. Grand Theft Auto: San Andreas

4. Teeny Titans – Teen Titans Go!

5. Teen Titans Go! Figure

6. LEGO® Jurassic World™

7. Pou

8. Plague Inc.

9. Five Nights at Freddy’s 2

10. Monument Valley 2

APPLE MUSIC

La mejor música de 2018 – Selección editorial

Artista del año: Drake

Breakout Artist del año : Juice WRLD

Canción del año: I Like It – Cardi B featuring Bad Bunny & J. Balvin

Album del año: Golden Hour – Kacey Musgraves

Top 10 Global de Canción – Chart

1 Piso 21 Déjala Que Vuelva (feat. Manuel Turizo)

2 Lio García, Casper Mágico, Bad Bunny Te Boté (feat. Darell, Ozuna, & Nicky Jam)

3 Nicky Jam & J Balvin X

4 Daddy Yankee Dura

5 Natti Natasha & Ozuna Criminal

6 Bad Bunny, Prince Royce & J Balvin Sensualidad

7 Maluma Corazón (feat. Nego do Borel)

8 Reik Me Niego (feat. Ozuna & Wisin)

9 Luis Fonsi & Demi Lovato Échame La Culpa

10 Wolfine Bella

Top 10 Global Álbums – Chart

1 Ozuna Odisea

2 Ed Sheehan ÷ (Deluxe)

3 Dua Lipa Dua Lipa

4 J Balvin Vibras

5 Anuel AA Real Hasta la Muerte

6 Carlos Vives VIVES

7 Romeo Santos Golden

8 Ozuna Aura

9 Luis Miguel Grandes Exitos

10 Wisin Victory

PELÍCULAS

Mejores películas de 2018 en TV App – Selección editorial

1. Coco

2. Wonder

3. Avengers: Infinity War

4. Overboard

5. Justice League

6. Ocean’s 8

7. The Greatest Showman

8. Jumanji: Welcome to the Jungle

9. Ready Player One

10. The Shape of Water

TV

Mejores Shows de TV App 2018 – Selección editorial

1. Un Extraño Enemigo

2. The Walking Dead: S9

3. Westworld: S2

4. This is us: S2

5. Aquí en la tierra

6. Tom Clancy´s Jack Ryan

7. Sharp Objects

APPLE BOOKS

Los mejores libros de 2018 – Selección editorial

Libro del año: 21 lecciones para el siglo XXI / Yuval Noah Harari

Mejor ficción: Los inmortales / Chloe Benjamin

Mejor no-ficción: El arte de que te importe un caraj* / Mark Manson

Mejor salud, mente y cuerpo: El algoritmo de la felicidad / Mo Wagdat

Mejor biografía: Leonardo DaVinci / Walter Issacson

Mejor libro de misterio: Cuando sale la reclusa / Fred Vargas

Top 10 de Ficción – Chart

1. Las hijas del Capitán / Maria Dueñas

2. Culpa Nuestra / Mercedes Ron

3. Sigo siendo yo (Antes de ti 3) / Jojo Moyes

4. Más Oscuro / E L James

5. ¿Y a ti qué te pasa? / Megan Maxwell

6. Origen / Dan Brown

7. Aquí hay dragones / Florencia Bonelli

8. El proyecto de mi vida / Megan Maxwell

9. Más allá del invierno / Isabel Allende

10. Secreto inconfesable (Trilogía Pecado 1) / J. Kenner

Top 10 de No-ficción- Chart

1. Lo mejor que puedes comer (Colección Vital) / Haylie Pomroy

2. Sapiens. De animales a dioses / Yuval Noah Harari

3. El sutil arte de que te importe un caraj* / Mark Manson

4. No es por vista / Cash Luna

5. La magia del orden (La magia del orden 1) / Marie Kondo

6. Padre rico. Padre pobre / Robert T. Kiyosaki

7. El libro de las Relaciones / Mía Astral

8. Véndele a la mente, no a la gente / Jürgen Klaric

9. El poder del ahora / Eckhart Tolle

10. ¡Sálvese quien pueda! / Andrés Oppenheimer