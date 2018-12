Pete Davidson bloqueó a Ariana Grande en las redes sociales

Aunque su compromiso matrimonial con Pete Davidson llegó a su fin hace unas semanas, la cantante Ariana Grande se ha mantenido atenta a la complicada situación que ha venido viviendo su ex desde entonces debido al acoso del que ha sido víctima a través de la esfera virtual, saliendo incluso en su defensa cuando los insultos y recriminaciones llegaron a un punto preocupante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el 21 de Oct de 2018 a las 7:40 PDT

Sin embargo, ahora ha trascendido a través de una captura de pantalla de una conversación privada que ella habría mantenido con una cuenta de Twitter de esas que se conocen como fans que la estrella del pop no tendría en realidad acceso directo a los perfiles de Twitter o Instagram del humorista para ver por sí misma los ataques que ha recibido.

"Nunca he fomentado nada más que el perdón. Me preocupo profundamente por Pete y por su salud, y jamás alentaría ningún tipo de maltrato hacia él", reza el supuesto mensaje escrito por Ariana. "No he visto nada porque estoy bloqueada, pero quiero que sepáis que jamás querría o apoyaría algo así, y deberíais saberlo. Me preocupo mucho por él".

Aunque por el momento se desconoce cuándo o por qué habría tomado Pete la decisión de bloquear a su ex, varias fuentes apuntan a que lo habría hecho para distanciarse "de toda la narrativa y los rumores acerca de su estado de salud", que ha sido puesto en entredicho recientemente debido al trastorno bipolar que padece y a sus antecedentes de depresión que no son precisamente una buena combinación cuando se le añade la presión a la que está siendo sometido.