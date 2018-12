Alejandro Sanz: 10 millones de reproducciones en tres días

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 5 de Dic de 2018 a las 12:44 PST

No tengo nada, el primer single de Alejandro Sanz anticipo de su nuevo álbum que se publicará en 2019,ofrece un extraordinario ejercicio de tensión poética en la plenitud expresiva de su carrera. De mensaje profundo, pero al mismo tiempo con calado universal, No tengo nada aborda esa inalcanzable obsesión del ser humano por poseer cosas cuando, en ese empeño, no es dueño de nada. Porque bien pensado, ¿de qué somos dueños en realidad?

La canción aúna la vertiente lírica y la épica. La imaginería de Alejandro Sanz configura un constante destello de invención, sentimiento y emoción, síntesis de las herramientas esenciales que levantan y construyen sus canciones.

Grabado entre los meses de marzo y octubre de 2018, en los Art House Studios y Mow Studios en Miami, FL, el sencillo incluye un exquisito arreglo de cuerdas escrito por Julio Reyes y Alfonso Pérez e interpretado en la canción por The City of PraguePhilharmonic Orchestra, hoy por hoy la mejor orquesta filarmónica del mundo. Con guitarras acústicas de Alfonso Pérez, piano y teclados de Pérez y Reyes, y Larnell Lewis (SnarkyPuppy) a la batería, No tengo nada ha contado con Trevor Muzzy(Lady Gaga, JLo, Jason Derulo), como ingeniero de mezclas y el mastering de Gene Grimaldi (para Oasis Mastering).

El videoclip que acompaña el lanzamiento del sencillo es obra del realizador Jaume de Laiguana. Rodado en Miami, presenta una fotografía deliciosa, ofrece una estética próxima a los encuadres cinematográficos de Hitchcock, y en sus colores, muestra las influencias del realismo urbano norteamericano de sus personajes, que escapan desvaneciéndose de forma sosegada desde los mismos marcos de un cuadro de Hopper.