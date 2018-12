50 Cent interviene en la ruptura de Cardi B y Offset

La ruptura de Cardi B y Offset tras apenas un año de matrimonio y una hija en común -la pequeña Kulture- cayó como un jarro de agua fría la semana pasada entre sus seguidores. Aunque los rumores de infidelidades siempre habían perseguido a la pareja, sus fans no se esperaban un desenlace semejante en vista de que hasta apenas unos días antes de realizar el anuncio a través de un vídeo grabado con su propio teléfono la rapera había seguido compartiendo fotografías y vídeos junto a su chico en los que aparecían muy acaramelados o en los que ella le realizaba todo tipo de sugerencias subidas de tono.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 50 Cent (@50cent) el 11 de Dic de 2018 a las 2:42 PST

Esa pasión que derrochaban, sumada al hecho de que la propia Cardi asegurara en la grabación con que dio a conocer la triste noticia de su separación que seguía queriendo sinceramente al padre de su hija, son algunas de las razones por las que muchos no pierden la esperanza de que en un futuro puedan darse una nueva oportunidad. El famoso rapero 50 Cent pertenece a esa última categoría y no ha dudado en ponerse manos a la obra a través de las redes sociales para acelerar esa reconciliación y recordarle -en especial a la artista- que cuando existe amor verdadero como el suyo, todo lo demás no importa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CARDIVENOM (@iamcardib) el 31 de Oct de 2018 a las 3:07 PDT

"Ese atuendo es muy bonito, pero tienes que regresar a casa. Ese hombre te quiere con locura, chica", ha comentado la legendaria estrella de la música en una publicación del Instagram de Cardi, en la que ella promocionaba el videoclip de su sencillo 'Money'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CARDIVENOM (@iamcardib) el 26 de Oct de 2018 a las 12:13 PDT

Pero Curtis, como se llama realmente el rapero, no paró ahí. También se dirigió al perfil de Offset para ofrecerle un consejo sobre cómo podía ganarse el perdón de su todavía esposa: "Ve por ella, hombre. Y que no te importe una mi**da lo que tenga que decir, simplemente bésale el cu**", le ha recomendado en vista de que hace tan solo unos días el propio componente del trío Migos reconocía a través de Twitter que echaba mucho de menos a su chica.