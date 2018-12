Este es el Lineup por días del "Festival Estéreo Picnic"

El pasado 21 de noviembre Colombia y todo el continente sucumbió ante el anuncio del Lineup para la décima edición del Festival Estéreo Picnic. Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Sam Smith y la sorpresa de The Prodigy encabezan la celebración de la década. Junto a ellos, Tiësto, Disclosure (Dj Set), The 1975, Interpol, Odesza, Grupo Niche, Years&Years, St. Vincent, Portugal.The Man, Rhye, Dj Koze y más le darán vida a Un Mundo Distinto el 5, 6 y 7 de abril de 2019. A continuación conoce el Lineup X Días y empieza a armar tu ruta para vivir los tres mejores días del año.

El viernes 5 de abril tendremos a un ganador del Premio Pultizer y el mayor nominado de los Premios Grammy 2019, el señor Kendrick Lamar compartiendo tarima con la banda que ha revolucionado el pop rock desde el espíritu milenial: Twenty One Pilots. El rock se sentirá en las voces de Interpol, Khraungbin, Usted Señálemelo y The Kitsch. Years&Years, Cuco, Ximena Sariñana, Mula, Esteman, Pedrina, Ha$lo Pablito, Rap Bang Club y Silvina Moreno pondrán la cuota alternativa, rapera y experimental. La fiesta electrónica tendrá nombres importantes como Rüfüs Du Sol y Jon Hopkins.