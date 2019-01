Greeicy Rendón estrena 'Ganas'

Greeicy estrena este viernes su nuevo sencillo 'Ganas' con una letra que seguramente te pondrá a bailar y gozar. La letra de la canción cuenta la historia de una mujer atraída por un hombre que no le presta atención.

Recargada y llena de frescura Greeicy sigue cautivando con su estilo y carisma. "GANAS" habla sobre la determinación que tienen las mujeres al tomar la iniciativa cuando una persona le gusta. ¨Desde hace rato estoy notando que no te atreves a hablarme. Si tú supieras cuánto me gusta que yo te piense y tu no me buscas y por eso me acerqué”.

"GANAS" fue escrita por Greeicy y producida por Mosty, Crissin y Juan Jhail, quienes le dieron un sonido pop/fusión con matices urbanos; mezcla perfecta para cantar y bailar.

La locación elegida para el rodaje del trabajo audiovisual fue nada menos que la paradisiaca isla de Curazao, cuyos paisajes pueden apreciarse en las distintas tomas que acompañan con coloridas y sensuales coreografÍas que destacan diferentes escenas, con la dirección de Jean Paul Egred.

GREEICY inicia esta nueva etapa de proyectos asegurando desde ya con su nuevo sencillo que el 2019 será un año de grandes éxitos y sorpresas para sus seguidores.