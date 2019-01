¡Comparte tus mejores fotos tomadas con iPhone!

La cámara más popular del mundo, e invita a los usuarios de iPhone a presentar sus mejores fotos.

Del 22 de enero al 7 de febrero, Apple estará buscando las fotografías más sobresalientes del Shot on iPhone Challenge. Un panel de jueces revisará las participaciones a nivel mundial y seleccionará las 10 fotos ganadoras, que se darán a conocer en febrero. Las imágenes ganadoras se exhibirán en anuncios espectaculares en ciudades selectas, Apple Stores y en línea.

Tomada con iPhone 6 por Mandy Blake.

iPhone XS, iPhone XS Max, y iPhone XR aportan innovaciones a la fotografía, desde retratos sofisticados con una profundidad de campo ajustable, hasta HDR Inteligente que aprovecha múltiples tecnologías (como sensores más rápidos, un Procesador de Señal de Imagen (ISP, por sus siglas en inglés) mejorado y algoritmos avanzados) para integrar más detalles de luz y sombra a las fotos.

Publica tu mejor foto, tomada con iPhone, en Instagram o Twitter con el hashtag #ShotOniPhone para participar en el Shot on iPhone Challenge. Los usuarios de Weibo también pueden participar usando #ShotOniPhone#. En el título de la imagen, anota el modelo que se utilizó. De manera alternativa, también puedes enviar la foto con su resolución más alta a la dirección shotoniphone@apple.com con el formato de archivo ‘nombre_apellido_modelodeiphone’. Las fotos pueden ser directas de la cámara, editadas con las herramientas de edición en la app Fotos o con software de terceros. El envío de fotos inicia a las 12:01 a.m. (hora del Pacífico) del 22 de enero, y concluye a las 11:59 p.m. (hora del Pacífico) del 7 de febrero. Debes tener 18 años de edad o más para participar, y este reto no está abierto para los empleados de Apple o sus familiares cercanos.