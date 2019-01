Will.i.am se sincera sobre sus graves problemas de audición

El cantante y productor will.i.am, líder además de la exitosa banda The Black Eyed Peas, no ha tenido reparo alguno a la hora de sincerarse sobre los dramáticos efectos que se desprenden de la tinnitus que le fue diagnosticada años atrás, una condición médica a la que coloquialmente se conoce como 'zumbidos en los oídos' y que, a su juicio, le llevará a seguir perdiendo de forma "progresiva" pero "significativa" su capacidad auditiva a medida que se vaya haciendo mayor.

"Tengo 43 años. Cuando me sometí a mi primer test auditivo, los médicos me dijeron: 'Parece que tus oídos son más propios de una persona mayor'. En 2007, 2013 y este mismo año, he vuelto a hacerme las mismas pruebas y los resultados no dejan lugar a dudas. He estado perdiendo progresivamente capacidad auditiva y sé que en el futuro esa pérdida será mucho más significativa", ha revelado al magazine dominical del diario The Times.

Ver esta publicación en Instagram chill.i.am #Davos Una publicación compartida por i.am/will (@iamwill) el 26 de Ene de 2018 a las 4:03 PST

El intérprete también ha aprovechado su impactante conversación con la revista para reivindicar su "veganismo agresivo" y, en consecuencia, para tratar de convencer tanto a las autoridades gubernamentales como a la opinión pública sobre la necesidad de reducir sustancialmente la producción industrializada y el consumo masivo de carne a fin de "salvar el planeta".

"Soy agresivamente vegano. Estoy luchando para poder llevar una vida más sana y también para salvar el planeta. Y, sinceramente, me parece indignante que hayamos sido capaces de evolucionar tanto a nivel tecnológico y, al mismo tiempo, no hayamos querido erradicar nuestra condición de depredadores salvajes. Tengo la impresión de que no hemos evolucionado nada en ese sentido, y eso que hemos puesto satélites en órbita y nos comunicamos a través de frecuencias inalámbricas", ha reflexionado durante la entrevista.