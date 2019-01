¡Así puedes quedar si usas demasiado el celular!

El uso excesivo de celulares y tabletas te puede dejar bizco. La pantalla de estos aparatos puede reemplazar la función de la retina pues estos hacen un máximo esfuerzo para ver imágenes y letras tan pequeñas.

"Cuando se utilizan estos aparatos se junta la vista hacia la nariz para ver la pantalla que tiene un espacio limitado

De hecho, entre más jóvenes sean quienes se acostumbran a estar pegados a los celulares, es más probables que empiecen a tener problemas de visión.

"Cuando nosotros vemos de cerca hacemos un bizco inconsciente nuestros ojos se alinean al objeto cercano, cuando vemos de lejos los ojos se separan”

¡Si no quieres quedar bizco es mejor que no uses tanto tu celular!