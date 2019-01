Foals llega al FEP X

La banda de Oxford ha construido una relación de afecto con el público colombiano como pocas bandas anglo lo han hecho. El primero día del FEP 2013 fue su debut con un set de doce canciones atronador y legendario: desde entonces quedó sellado el affair entre Colombia y Foals.

Ver esta publicación en Instagram #Bros 📷 @jackbevan Una publicación compartida por FOALS (@foals) el 28 de Ene de 2019 a las 5:58 PST

En 2015 los vimos con un show en solitario en el Royal Center para celebrar las canciones de What Went Down y demostrar, una vez más, por qué son la mejor banda en vivo del indie rock. Al año siguiente, en una edición inolvidable de SOMA, los vimos junto a Claptone y The Kitsch, el affair se había convertido en obsesión: los crowdsurfing de Yannis Philippakis, las descargas rítmicas de Jack Bevan, los viajes sonoros de los teclados de Edwin Congreave y las profundas armonías de Jimmy Smith serían parte del paisaje alternativo de Bogotá para siempre. En vivo, Foals conquistó nuestros corazones y la elevamos como una de nuestras bandas favoritas.

La agrupación volverá a Un Mundo Distinto para celebrar diez ediciones de este sueño compartido y un reencuentro con sus amantes de Colombia. Todo esto en el marco de un nuevo lanzamiento discográfico, Everything Not Saved Will Be Lost-Part 1 para marzo, que ya filtró un primer y desgarrador sencillo, “Exits”. En otoño vendrá la segunda parte de esta nueva aventura con Everything Not Saved ºWill Be Lost-Part 2. Definitivamente 2019 será el año de Foals y su concierto en el FEPX los encontrará en su mejor momento.