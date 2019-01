¡Tremendo error! El nuevo tatuaje de Ariana Grande tiene mala ortografía

Los fans japoneses de la cantante Ariana Grande, y todos aquellos que entendían el idioma del país, se quedaron de piedra cuando ella se animó a mostrarles el último diseño en incorporarse a la amplia colección de tinta que ya decora su anatomía y que adorna ahora la palma de su mano izquierda en homenaje a su nuevo sencillo '7 Rings'.

Eso es precisamente lo que debía rezar el tatuaje escrito en caracteres kanjis, pero la sección de comentarios de la publicación comenzó a llenarse en seguida de mensajes cargados de preocupación (y algunos de burlas) informando a la artista de que la expresión que se había grabado se traducía como 'shichirin' y hacía referencia a un tipo de barbacoa pequeña y generalmente portátil.

Ante el alboroto que estaba generando en su perfil de Twitter, la propia Ariana ha decidido tomar cartas en el asunto y explicar en un tuit (que ha sido eliminado por motivos desconocidos) que está al tanto de la situación y que ella es en realidad la culpable de ese 'error ortográfico' al no haber sido capaz de aguantar todo el proceso necesario para completar el tatuaje.

"Efectivamente, decidí eliminar 'つの指' que debería ir justo en el medio. Dolía de narices y aun así sigue quedando muy bien. No habría soportado que me tatuaran ni un símbolo más. Pero también es cierto que la piel de esta zona [del cuerpo] se renueva constantemente y no durará para siempre, así que si echo de menos [ese último carácter para completar la expresión] podré pasar por el proceso completo la próxima vez", ha afirmado para atajar la polémica. "Además, soy una gran fan de las barbacoas en miniatura", ha concluido.