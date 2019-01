¡El número privado de Ashton Kutcher se filtró en Twitter!

La peor pesadilla de la gran mayoría de celebridades es que su número de teléfono se filtre en la esfera virtual, pero curiosamente Ashton Kutcher ha publicado voluntariamente el suyo en su cuenta de Twitter invitando además a sus fans y seguidores habituales a que le escriban para mantener una interacción más directa y genuina.

"Echo de menos tener una conexión real con gente de verdad. Con mi comunidad", ha escrito en su perfil. "A partir de ahora podréis enviarme mensajes de texto directamente. Probablemente no seré capaz de responder a todos, pero al menos podremos ser honestos los unos con los otros y yo seré capaz de compartir las últimas y mejores noticias de mi mundo sin ediciones de por medio. +1 (319) 519-0576 Sí, es el mío".

Quienes ya hayan tratado de ponerse en contacto deberían haber recibido como respuesta un mensaje automático que reza: "Hola, soy Ashton. Este mensaje ha sido generado automáticamente para informaros de que he recibido el vuestro, todas las demás respuestas provendrán de mí. Aseguraos de pinchar sobre el enlace y grabar así vuestra información de contacto en mi teléfono para que pueda escribiros".

Otra de las notificaciones que se han enviado desde el número del intérprete informaba que él se encontraba en esos momentos en el set de rodaje y por tanto no estaba disponible. Ashton se vio obligado a añadir esta última acotación al darse cuenta de que su teléfono se había visto desbordado y él no sería capaz de lidiar con ese aluvión de mensajes.



"De acuerdo, definitivamente no voy a ser capaz de responder a cada una de vuestras preguntas. Pero me encanta tener noticias suyas. Ahora mismo estoy grabando [la serie] 'The Ranch' ahora mismo. Os enviaré actualizaciones muy pronto. ¡Tened el mejor día posible!".