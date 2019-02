Billie Eilish estrena su nuevo single

El gran crecimiento que ha tenido Billie Eilish en la escena mundial ha sido todo un fenómeno a la fecha. Desde su debut con ‘Ocean Eyes’, Billie ha ingresado discretamente a la cima del pop. Gracias a una creciente base de fans por todo el mundo, un EP que se ha posicionado dentro del Top 200 de Billboard por más de 18 meses, acumulando más de 5 mil millones de reproducciones en todo el mundo a través de las plataformas digitales y giras al sold out alrededor del mundo, esta semana la joven artista ha confirmado que estrenará su tan esperado álbum debut “When We All Fall Asleep, Where Do We Go? el próximo 29 de marzo.

Ya disponible en pre orden, la noticia llega acompañada del estreno del nuevo video musical y sencillo “Bury A Friend”. El sencillo, disponible en todas las plataformas digitales en todo el mundo, fue escrito y producido por Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell.