Este es la lista de ganadores de los premios Grammy

— Álbum del año: "Golden Hour," Kacey Musgraves.

— Grabación del año: "This Is America", Childish Gambino.

— Canción del año (premio a los compositores): "This Is America", Childish Gambino y Ludwig Goransson.

— Mejor artista nuevo: Dua Lipa.

— Mejor interpretación pop solista: Lady Gaga, "Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)".

— Mejor interpretación pop dúo/grupo: "Shallow", Lady Gaga y Bradley Cooper.

— Mejor álbum pop vocal: "Sweetener", Ariana Grande.

— Mejor álbum pop vocal tradicional: "My Way", Willie Nelson.

— Mejor interpretación de rock: "When Bad Does Good", Chris Cornell.

— Mejor canción de rock: "Masseduction", St. Vincent.

— Mejor álbum de rock: "From the Fires", Greta Van Fleet.

— Mejor álbum de música alternativa: "Colors", Beck.

— Mejor interpretación de R&B: : "Best Part", H.E.R. con Daniel Caesar

— Mejor canción de R&B: "Boo'd Up", Ella Mai, DJ Mustard, Larrance Dopson y Joelle James.

— Mejor álbum de R&B: “H.E.R.”, H.E.R.

— Mejor álbum urbano contemporáneo: "Everything Is Love", The Carters.

— Mejor interpretación de rap (EMPATE): "King's Dead", Kendrick Lamar, Jay Rock, Future Y James Blake; y "Bubblin", Anderson.Paak.

— Mejor interpretación rap/cantada: "This Is America", Childish Gambino.

— Mejor canción de rap: "God's Plan", Drake.

— Mejor álbum de rap: "Invation of Privacy", Cardi B.

— Mejor canción country: "Space Cowboy", Kacey Musgraves (Luke Laird, Shane McAnally y Kacey Musgraves).

— Mejor álbum country: "Golden Hour", Kacey Musgraves.

— Mejor interpretación country solista: Kacey Musgraves, "Butterflies".

— Mejor interpretación country, dúo o grupo: Dan + Shay, "Tequila".

— Mejor álbum de pop latino: “Sincera”, Claudia Brant.

— Mejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina: “Aztlán”, Zoé.

— Mejor álbum de música regional mexicana, incluyendo tejana: “¡México por siempre!”, Luis Miguel.

— Mejor álbum tropical latino: “Anniversary”, Spanish Harlem Orchestra.

— Mejor álbum de latin jazz: “Back to the Sunset”, Dafnis Prieto Big Band.

— Mejor álbum de jazz vocal: "The Window", Cecile McLorin Salvant.

— Canción compuesta para un medio audiovisual: "Shallow" de "A Star Is Born".

— Mejor banda sonora: "The Greatest Showman".

— Mejor música original para un medio visual: "Black Panther".

— Mejor diseño de empaque de edición limitada: "Squeeze Box: The Complete Works of 'Weird Al' Yankovic".

— Mejor álbum hablado: "Faith — A Journey for All", Jimmy Carter.

— Productor del año, no clásico: Pharrell Williams.

— Mejor video musical: "This Is America", Childish Gambino.