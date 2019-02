Jennifer Lopez ha preparado una sorpresa para su 50 cumpleaños

El próximo 24 de julio Jennifer Lopez cumplirá unos 50 años muy bien llevados y, para conmemorar un momento tan especial de su carrera, ha decidido lanzarse de nuevo a la carretera para reencontrarse con sus fans.

"Este verano estaré de celebración. Mi cumpleaños es en julio, así que este verano he decidido que quiero hacer algo grande, porque se trata de una cifra muy importante. Voy a salir de gira por Estados Unidos. Se llamará 'It's My Party'. Será la gira mi fiesta", ha revelado la diva del Bronx a su paso por el programa de Ellen DeGeneres.

Por el momento ha confirmado entre 25 y 28 conciertos a lo largo de los meses de junio y julio. Su decisión de añadir un nuevo proyecto profesional a su ya de por sí apretada agenda profesional viene a demostrar una vez más que la artista sigue poseyendo los mismos niveles de energía aparentemente inagotables que ya consiguieron impresionar a su novio Alex Rodriguez cuando comenzaron su relación sentimental hace dos años.

"Es una locura. ¿Alguien se siente como si tuviera 16? Yo tengo la impresión de que aún tengo 26", ha comentado.

Parte de esa forma física envidiable se debe al saludable estilo de vida que siempre ha llevado y que no ha hecho más que intensificarse en los últimos tiempos. A principios de este 2019 decidió plantearse un nuevo 'reto', pasar diez días sin consumir azúcar o carbohidratos, y reclutó a su chico para que se sumara a su dieta y se le hiciera más llevadero.

"Me estoy preparando para la próxima película que voy a rodar que se titula 'Hustlers' y tengo que dar vida a una stripper. Soy adicta al azúcar y los carbohidratos. Son la base principal de mi dieta... y ha sido muy duro. No solo te duele la cabeza, tienes la impresión de que te encuentras en una realidad o universo paralelo. No te sientes tú misma. Es entonces cuando te das cuenta de que eras adicta al azúcar. Piensas en ello todo el rato".