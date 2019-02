¡Esta es la nueva colaboración de J Balvin!

El día de hoy, Static & Ben El lanzaron su nuevo sencillo, "Tudo Bom" con J Balvin, luego de su estreno en "Elvis Duran and the Morning Show" de Z100. Saliendo a través de S&B Entertainment Ventures LLC / Caroline, la canción ya está disponible para descargar. Mira en YouTube el estreno del video oficial de "Tudo Bom", con J Balvin, el viernes 15 de febrero a las 9:00 AM PT. Los fanáticos pueden establecer un recordatorio para que no se pierdan la oportunidad de chatear en línea con Static & Ben El mientras ven la premier del video.

Los co-vocalistas Leeraz "Static" Rousseau y Ben El (Tavori), junto con el productor Yarden "Jordi" Peleg, conforman la banda más exitosa de Israel, acumulando más de 350 millones de reproducciones globales y acumulando más de un millón de seguidores en las redes sociales. Static & Ben El, se encuentran actualmente en los EE. UU., Se están presentando a la radio y la prensa en todo el país.

Ver esta publicación en Instagram No creo en San Valentín 🌹 Una publicación compartida por J Balvin (@jbalvin) el 14 de Feb de 2019 a las 9:51 PST

"Tudo Bom", que en portugués significa "todo está bien", encarna el sonido extremadamente ecléctico de Static & Ben El. Con sus ganchos de alta potencia y letras multilingües, combinan los elementos más contagiosos de la música de todo el mundo. La superestrella mundial J Balvin, que tiene once sencillos No.1 en Billboard, fue el artista de reproducciones globales número 1 de Latino y # 4 global de Spotify en 2018 y se presentó en el segmento de apertura de los premios GRAMMY. Aporta un ambiente de reggaetón a la recién grabada versión norteamericana de"Tudo Bom". El video de Static & Ben El para la grabación original de 2017 de "Tudo Bom" se ubica como el más visto en la historia israelí de YouTube.

Construido en un ritmo de baile funk, "Tudo Bom" también muestra el espíritu juguetón detrás del proceso creativo de Static & Ben El. "Me encanta la música brasileña, así que un día decidimos hacer una canción inspirada en Brasil solo para sacar eso de mi sistema", dice Static. "Traje la vibra brasileña con mi rap y Ben El trajo la vibra del Medio Oriente con su canto, y todo se unió de esa manera".

"Tudo Bom" es posterior al primer sencillo norteamericano de Static & Ben El, "Broke Ass Millionaire", que se burla de la disparidad entre su fama en Israel y los Estados Unidos. Las vistas del video oficial de "Broke Ass Millionaire", que se publicó el mes pasado, se acercan a 1,5 millones.