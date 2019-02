Cardi B estrena “Please Me” junto a Bruno Mars

Este lanzamiento fue anunciado en las redes sociales de ambos artistas el día miércoles como una sorpresa para todos sus fans, a su vez el anuncio se convirtió en el regreso de Cardi B a la red social Instagram.

Please Me cuenta con la producción del propio Bruno al lado de The Stereotypes y nos deja escuchar la mezcla perfecta entre el Hip Hop, el pop y el rhythm and blues.

La reciente ganadora del GRAMMY en la categoría de Mejor álbum de Rap por Invasion Of Privacy y denominada nueva reina del Hip Hop femenino, haría parte del 24k Magic World Tour de Mars con el cual ha recorrido gran parte del globo, pero debido a su embarazo la rapera canceló su participación en la gira, aunque twitteo que se verían pronto de nuevo en tarima y con alguna nueva canción, hoy eso es una realidad.