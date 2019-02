Hailey Baldwin admite que le 'asusta' la idea de ser una mujer casada

La modelo Hailey Baldwin, quien contrajo matrimonio el pasado mes de septiembre con el cantante Justin Bieber tras una visita relámpago al registro civil de Nueva York, reconoce que tiene sentimientos encontrados ante la perspectiva de pasar el resto de su vida con aquel al que, por otro lado, considera su "mejor amigo" y confidente, especialmente tras haber tomado una decisión tan crucial sobre su vida con solo 22 años de edad.

"Es verdad que me asusta ser tan joven y estar ya casada. Es algo intimidante, pero al mismo tiempo estamos hablando de la persona de la que he estado profundamente enamorada desde hace ya muchos años. Es mi mejor amigo y ahora vamos a estar unidos para siempre", ha admitido la sobrina de Alec Baldwin en conversación con su buena amiga Kendall Jenner, quien la ha entrevistado para el programa de radio Zaza de la emisora Beats 1.

Aunque no se arrepiente en absoluto de haber escenificado esa conexión tan intensa que mantiene con su chico a través de la institución del matrimonio, el hecho de haber firmado un compromiso -en principio- de por vida con la primera persona con la que, en sus propias palabras, ha mantenido una relación sentimental propiamente dicha ha dado mucho que pensar últimamente a la joven estrella de las pasarelas.

"La verdad es que no pensé demasiado sobre las implicaciones del término 'para siempre' hasta que no nos casamos. Y ahora se supone que no hay final, que esta decisión nos acompañará hasta el resto de nuestros días. Ha sido un paso adelante muy importante, aterrador para alguien como yo que jamás había tenido una relación seria. Yo siempre había sido muy independiente y ahora estoy aprendiendo a cohabitar con otra persona, a compartir mi vida. Está siendo una experiencia interesante", ha confesado.