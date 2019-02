Cardi B vuelve a lucir su anillo de boda

Dos días después de regresar por todo lo alto a Instagram para anunciar una nueva colaboración con su buen amigo Bruno Mars (recordemos que había desactivado su cuenta de la plataforma como resultado del aluvión de críticas que había recibido su victoria del domingo en la gala de los Grammy), la rapera Cardi B podría haber revertido también su decisión de desprenderse de la ostentosa alianza que solía lucir orgullosa antes de su separación de su marido Offset.

Según el portal de noticias E! News, la autora de 'Bodak Yellow' y flamante ganadora del premio Grammy al mejor álbum de rap por 'Invasion of Privacy' se dejó ver ayer jueves por las calles de Los Ángeles junto al integrante del trío Migos, una salida nocturna que a todas luces se enmarcaba en una romántica celebración del día de San Valentín. La pareja se dirigía a un exclusivo local del barrio de Bel Air y varios testigos aseguran haber visto el desaparecido anillo de vuelta en el dedo de su afamada dueña.

Cierto es que el gesto de recuperar la joya no debería resultar especialmente sorprendente teniendo en cuenta que, al subir al escenario del Staples Center de Los Ángeles para recibir el mencionado galardón, Cardi se vio acompañada por el propio Offset -padre además de su pequeña Kulture -a fin de escenificar públicamente su reconciliación y la ansiada reunificación familiar con la que soñaban sus seguidores.

Curiosamente, solo unos días antes de que tuviera lugar la gran noche de la industria musical, la revista Harper's Bazaar publicaba una entrevista a la intérprete en la que, lejos de dar pistas sobre lo que iba a acontecer en relación con su matrimonio, básicamente se limitaba a reivindicar la independencia con la que había hecho una de las elecciones más difíciles de su vida personal.

"Nadie toma decisiones sobre mi vida excepto yo. Y eso lo decidí yo misma. No quise recurrir a sesiones de terapia matrimonial, como él me había propuesto. Le dije que no quería, me negué en redondo, porque en ese momento ningún terapeuta me habría hecho cambiar de opinión", revelaba la estrella del hip hop hace poco más de una semana.