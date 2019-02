¿Miley Cyrus y Liam Hemsworth no se soportan?

Liam Hemsworth es el esposo de Miley Cyrus pero eso no va a evitar que siga siendo el amigo que no la deja en paz. Al parecer esta no es la primera vez que Liam le juega una pesada broma a su esposa Miley y según la reacción de la cantante, a ella no le gusta mucho este tipo de juegos.

Por medio de su cuenta de Instagram, Hemsworth publicó un video donde asusta a Cyrus con un impresionante grito, aunque al parecer Miley ya sospechaba lo que iba a pasar, el grito del actor hizo saltar a la reconocida cantante. Aquí tenemos el video: