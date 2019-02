La genial respuesta de Halsey a los rumores de embarazo

La cantante Halsey recurrió a principios de esta semana a su cuenta de Twitter para ponerles los dientes largos a sus seguidores insinuando que muy pronto haría un anuncio que no se esperaban.

"Tengo el secreto más grande que podáis imaginar (no relacionado con mi álbum) y cuando os lo cuente, os va a estallar la cabeza. En pedazos", aseguró en su tuit, dando pie a que se iniciara un intenso debate entre sus seguidores acerca de qué podría traerse entre manos.

La mayoría de ellos acabó llegando a la conclusión de que debía de tratarse de alguna novedad en su vida personal y de ahí a decidir que estaba esperando su primer hijo había solo un paso.

Esos rumores sobre un asunto tan delicado para ella como su supuesto debut en la maternidad (la artista padece endometriosis y en 2015 ya sufrió un aborto natural) no tardaron en llegar a sus oídos. Afortunadamente, ha sabido tomárselos con sentido del humor y responder de una manera magistral a quienes parecen haber intuido algún cambio en su físico que pudiera hacer sospechar que estaba embarazada.

Ver esta publicación en Instagram 🥊 @nathangroff Una publicación compartida por halsey (@iamhalsey) el 12 de Feb de 2019 a las 1:04 PST

"La gente cree que en mi último tuit insinuaba que estaba embarazada, lo que significa que, o bien he engordado, o bien estoy actuando más raro que de costumbre. Pero para ellos, porque resulta que estoy haciendo las dos cosas. Y sin embargo no estoy embarazada", ha afirmado para zanjar el tema.

De paso, Halsey también ha querido dejar claro que ese aumento de peso no la preocupa lo más mínimo: "No hay nada de malo en ello. Y por cierto, ahora mismo me siento genial", ha afirmado.