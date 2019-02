Las últimas noticias de la música en #LOS40ONESHOT

Ariana Grande rompe el récord histórico de los Beatles, teniendo las primeras tres oposiciones de la lista Billboard Hot 100 simultaneamente con "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" y "Thank You Next". Pink estrenó su nuevo single "Walk Me Home". Se Celebró una nueva entrega de los Brit Awards que dejaron a George Ezra como mejor artista británico, Jorja Smith mejor artista británica y a The 1975 como mejor grupo británico.