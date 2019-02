Ed Sheeran y Andrea Bocelli y estrenan vídeo de ‘Amo Soltanto Te’

Andrea Bocelli y su buen amigo Ed Sheeran lanzan un nuevo y emocionante video musical para su canción 'Amo Soltanto Te', ¡con actores infantiles interpretando versiones más jóvenes de las estrellas! y presenta una hermosa historia del amor joven.

La canción, escrita por Ed Sheeran y su hermano Matthew, con letras en italiano de Tiziano Ferro, aparece en el álbum de Andrea, "Si", que encabezó las listas de éxitos en ambos lados del Atlántico y ha sido certificada como Oro en el Reino Unido.

Su nuevo video musical fue filmado en la pintoresca Villa Arvedi en Verona, Italia, y muestra un mini-Andrea y un mini-Ed actuando en la boda de sus amigos cercanos.

La canción en sí está siendo lanzada en la versión original en inglés llamada "This is the Only Time", cantada por Andrea con letras escritas por Ed, específicamente compuestas para el disco de Andrea