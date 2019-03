Estos ex integrantes de One Direction no se llevan bien

El cantante Louis Tomlinson ha vuelto a sincerarse sobre la relación que le une a sus antiguos compañeros de la banda juvenil One Direction tras la disolución del grupo en 2016 y, especialmente, sobre el contacto casi inexistente que mantiene con el primero de ellos que abandonó la formación, Zayn Malik, para iniciar una prometedora carrera en solitario a mediados de 2015.

En este sentido, Louis ha recordado que Zayn fue el único de los cuatro que no asistió al homenaje musical que, en diciembre de 2016, ofreció a su fallecida madre Johannah Deakin en el marco de la edición británica del concurso 'Factor X', el espacio televisivo que les dio a conocer a todos varios años antes.

"Para serte completamente sincero, la situación no ha vuelto a mejorar desde entonces", ha reconocido con un punto de decepción en conversación con el podcast 'The Dan Wooton Interview'. "Hablé un par de veces con él por teléfono después de perder a mi madre. Sin embargo, los demás me prometieron que vendrían a verme actuar y él no apareció. Y eso me disgustó bastante", ha añadido.

La presencia de sus tres amigos en una noche tan emotiva y especial para él supuso una de las principales muestras de apoyo y afecto que Louis recibió en los días inmediatamente anteriores al trágico deceso de su progenitora, quien llevaba años luchando contra la leucemia. En consecuencia, el artista no ha dudado en recordar con nostalgia sus tiempos en el antiguo quinteto y a pronosticar además un eventual regreso de la popular 'boy band'.

"El resto de la gente apareció y fue un momento... No sé cómo describirlo al margen de que se me puso la piel de gallina. Ver a Harry [Styles], Niall [Horan] y Liam [Payne] era una de las cosas que más necesitaba en ese momento, esa muestra de apoyo. Y creo que a día de hoy la pregunta más difícil de contestar es la de si volveremos como quinteto. Regresar... Tengo claro que regresaremos algún día", ha asegurado.