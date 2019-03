¿Qué le pasa a Justin Bieber?

Hace varias semanas que comenzaron a circular una serie de rumores acerca del estado de salud de Justin Bieber, basados en una serie de imágenes obtenidas por los paparazzi en las que lucía un aspecto considerablemente desmejorado, que apuntaban a que el cantante estaba atravesando una etapa complicada y había comenzado a recibir tratamiento para lidiar con la depresión que padecería.

Hasta ahora él no había hecho referencia a esos supuestos problemas. Lo máximo que había dicho al respecto había sido en el marco de la entrevista que concedió a principios de año a la revista Vogue junto a su flamante esposa Hailey Baldwin (o Bieber), en la que reconoció que en 2017 había sufrido una especie de crisis nerviosa tras ofrecer más de 150 conciertos con su gira mundial y que aún le costaba confiar en las personas de su alrededor, lo que le había empujado a acudir a terapia de pareja junto a la modelo.

Ver esta publicación en Instagram Swag Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber) el 7 de Mar de 2019 a las 4:34 PST

Sin embargo, este fin de semana el famoso artista ha recurrido a su cuenta de Instagram para informar directamente a sus seguidores de su actual situación y pedirles que rezaran por él. Aunque en un principio esa petición podría sonar alarmante, Justin ha asegurado que no hay motivo para preocuparse.

"Solo quería ofreceros una pequeña actualización y con un poco de suerte por lo que estoy pasando tendrá algún tipo de repercusión. He estado pasándolo mal, mucho. Sintiéndome muy desconectado y raro... Siempre consigo recuperarme, así que no estoy preocupado. Solo quería hablaros y pediros que recéis por mí. Dios es leal y vuestras plegarias son escuchadas, gracias. Esto es lo más humano que he sido nunca, afrontando mis problemas de frente", ha afirmado en su publicación de Instagram en un tono muy optimista.

Varias fuentes han corroborado su testimonio en declaraciones a People, asegurando que la estrella del pop está trabajando duro para solucionar algunos asuntos relacionados con su infancia y su carrera como ídolo juvenil, que nada tendrían que ver con la supuesta crisis matrimonial que se le atribuyó recientemente. De hecho, en la mencionada entrevista a la biblia de la moda Justin alegaba que Hailey se había convertido en la piedra angular de su vida que le aportaba la estabilidad que llevaba más de una década buscando.