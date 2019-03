Benny Blanco, Selena Gomez, J Balvin y Tainy estrenan el video de “I Can’t Get Enough”

Benny Blanco es un productor, compositor y músico norteamericano, ganó el premio Hal David Starlight del salón de la fama de compositores, en 2013, ha sido acreedor cinco veces del premio ‘BMI Songwriter of the Year’, ganó el ‘iHeartRadio Producer of the Year’ en 2017, y es dos veces ganador de un Grammy. Como productor, ha trabajado con reconocidos artistas entre los cuales se encuentran Ed Sheeran, Justin Bieber, Maroon 5, Rihanna, Katy Perry, Kesha, Sia, The Weeknd, Selena Gomez, Wiz Khalifa, Kanye West y muchos más. Es también fundador de dos sellos que colaboran con Interscope Records, Mad Love Records y Friends Keep Secrets.

Los sencillos anteriores de Benny Blanco han dado la vuelta al mundo entero, escalando en los charts digitales y de radio, “Eastside” su primer sencillo en colaboración con Halsey y “I Found You”, una joya dance de la mano de Calvin Harris.