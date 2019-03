Priyanka Chopra se considera una 'esposa terrible' por esta razón

Los actores Priyanka Chopra y Nick Jonas no solo comparten una ilusionante historia de amor y, desde su espectacular boda de tres días a finales del pasado mes de diciembre, una vida matrimonial propiamente dicha, sino también la incapacidad de cocinar un plato mínimamente elaborado. Así lo ha confesado la propia intérprete al bromear en su última entrevista sobre la "esposa terrible" que es en ese sentido, un problema del que, por otro lado, ya avisó a su ahora marido antes de que se comprometieran oficialmente.

"No sé cocinar y se lo dije claramente cuando me pidió que me casara con él. Fui tajante: 'Escucha, vienes de una familia tradicional del sur, estás acostumbrado a que tu mamá te cocine cosas maravillosas. Conmigo no vas a recibir ese trato'. Es que no sé, puedo hacer huevos de vez en cuando, pero nada más", ha revelado a su paso por el programa 'The View'.

Ver esta publicación en Instagram She makes me smile. ❤️😁😝 Una publicación compartida por Nick Jonas (@nickjonas) el 25 de Feb de 2019 a las 12:50 PST

Afortunadamente, el más joven de los Jonas Brothers nunca ha dejado entrever actitudes sexistas o retrógradas de ningún tipo y, de hecho, la respuesta que ofreció en ese momento a su amada viene a confirmar que su matrimonio se ve definido, entre otras cosas, por el necesario equilibrio que se desprende de la igualdad de trato entre los dos enamorados.

"En ese sentido soy una esposa terrible, pero lo que más me agrada de todo es lo que me contestó cuando le dije que no sabía cocinar y que esperaba que no le molestara demasiado. Me respondió: 'Cariño, está bien, yo tampoco sé cocinar'. Esa no es la típica cosa que te dicen los chicos, que se limitan a reconfortarte y ya está. Él dijo: 'Yo tampoco sé cocinar'", se ha congratulado en la misma conversación.