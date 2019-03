Ariana Grande deja entrever una de las razones de su ruptura con Pete Davidson

Fiel a ese halo de misterio que con frecuencia envuelve a sus ambiguas publicaciones de las redes sociales, la cantante Ariana Grande no ha podido evitar desatar un arduo debate entre sus seguidores virtuales a cuenta del texto de Horacio Jones que ha compartido en su perfil de Instagram, el cual parece apuntar a algunas de las razones por las que su mediática relación con Pete Davidson (la cual derivó incluso en un breve compromiso matrimonial) no llegó a buen puerto.

"A veces el motivo por el que tienes que dejar que alguien se vaya es porque no pueden evitar hacerte daño en esa fase concreta de su vida. Cuando amas a alguien tan profundamente, conoces los demonios que viven dentro de ellos y te das cuenta de que te hieren porque se están haciendo daño a sí mismos en su interior. Libran una batalla interna y puede que ni lo sepan, así que lo acaban pagando contigo", reza un extracto de la cita del escritor que la intérprete ha hecho suya.

La estrella del pop, quien antes de conocer al cómico de 'SNL' mantuvo una relación de casi tres años con el fallecido rapero Mac Miller, ha seguido verbalizando a través de las reflexiones de Horacio Jones los entresijos de la mentalidad con la que pone fin a sus capítulos sentimentales cuando estos no dan más de sí y solo están destinados a terminar en lágrimas, ignorando al mismo tiempo aquellas preguntas que le hacían los internautas sobre si se refería directamente a Pete o, en general, a las complejidades del amor y la convivencia.

"Decides dejarlos marchar, pero no por odio o por resentimiento, sino porque en el fondo quieres lo mejor para ellos y para ti mismo. Es la única forma de curar las heridas y de no seguir hiriendo al otro en el proceso. Dejar marchar no significa dejar de querer o de preocuparse, sino decantarse por la libertad en detrimento de una ilusión de lealtad", ha escrito a continuación la diva de la música, quien dio el pistoletazo de salida a su nueva gira mundial esta misma semana.