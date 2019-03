Rita Ora habría retomado su romance con Andrew Watt

Tras un breve y todavía supuesto idilio con el actor Andrew Garfield, cuyo final le habría dejado "devastada" en palabras de sus allegados, la cantante Rita Ora habría decidido darle una segunda oportunidad a la relación sentimental que, hasta el pasado mes de octubre, mantenía con el productor discográfico Andrew Watt. En el caso de confirmarse la noticia, la estrella del pop habrá culminado sin duda una de las temporadas más azarosas en lo que a su historial amoroso se refiere.

"La única razón por la que Rita y Andrew [Watt, no Garfield] tuvieron que dejarlo en su momento fue por la incompatibilidad de sus respectivas agendas. Los dos estaban muy ocupados en ese momento y siguen estándolo, pero ahora se han dado cuenta de que pueden conseguir que lo suyo funcione y que el intento merecerá la pena", ha revelado una fuente al diario The Sun justo antes de subrayar que, sin embargo, la misión no estará exenta de dificultades.

Ver esta publicación en Instagram Drop a pin📍 Una publicación compartida por RITA ORA (@ritaora) el 13 de Mar de 2019 a las 7:36 PDT

"Sus calendarios de trabajo son una locura, eso es verdad, Rita está inmersa en su gira 'Phoenix World Tour' y Andrew es uno de los productores más cotizados y exitosos del momento. Pero lo importante es que han reconectado y que se están esforzando sobremanera para sacar huecos libres que les permitan cultivar su relación. Saben que el vínculo que comparten es muy importante y sería una pena no sacarle el máximo provecho", ha apuntado el mismo informante.

De esta forma, tanto Rita Ora como Andrew Garfield han pasado, en el transcurso de unas pocas semanas, de estar presuntamente juntos a rehacer sus vidas sentimentales con terceros, pasando evidentemente por un breve período en la soltería. Y es que, la semana pasada la prensa británica se hacía eco de unas fotografías que retrataban al segundo en actitud cariñosa con la humorista Aisling Bea en el teatro donde estos días se representa el exitoso musical 'Hamilton' en Londres, con caricias y besos en los labios incluidos.