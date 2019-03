¿Qué le pasa a Zayn Malik?

Este fin de semana Zayn Malik publicó en sus redes sociales un inesperado mensaje en el que pedía perdón públicamente por haber sido -literalmente- "una mie**a de persona" sin ofrecer ningún contexto a su disculpa.

El pánico no tardó en cundir entre sus fans, que muy probablemente recordaban los alarmantes mensajes que otras estrellas juveniles compartieron en sus perfiles de la esfera virtual antes de sufrir alguna crisis emocional, y finalmente ha obligado al antiguo componente de One Direction a eliminar ese preocupante tuit y sustituirlo por otro en el que aclara que no hay nada de qué preocuparse.

"Ahora mismo soy feliz, podría serlo más. Gracias por todo vuestro cariño y buenos deseos ayer. Solo estaba desahogándome. Ja", ha alegado.

Su intento por aparentar cierta normalidad no ha podido evitar, sin embargo, que se inicie un debate acerca de los motivos que podrían haber llevado al cantante a sentir que en el pasado no había actuado de manera correcta. Algunos de sus seguidores consideran que sus palabras hacen referencias a las declaraciones más recientes de su antiguo compañero de banda Louis Tomlinson, quien reconoció que nunca le perdonaría por no haberle acompañado cuando más le necesitaba: el resto de los componentes de 1D se reunieron para apoyarle en su primera actuación televisiva días después del fallecimiento de su madre Johannah, pero Zayn ignoró la cita y desde entonces nada ha vuelto a ser lo mismo entre ellos.

La otra posibilidad podría ser que el intérprete estuviera tratando de disculparse con su exnovia Gigi Hadid, con quien mantiene una relación repleta de altibajos desde 2015. Hace unos días él escribió un tuit declarándole su amor eterno, a pesar de que en teoría concluyeron su romance en marzo del año pasado, que no obtuvo respuesta alguna por parte de la joven modelo y puede que su comportamiento de este fin de semana fuera un intento más por llamar su atención.