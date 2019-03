Nicolas Cage solicita una licencia matrimonial

El actor Nicolas Cage podría estar preparándose estos días para regresar a la vida de casado si, como asegura el portal de noticias TMZ, es cierto que acaba de solicitar una nueva licencia matrimonial a fin de poner el broche de oro a su relación con la joven maquilladora Erika Koike, con quien inició su sólido y discreto romance hace alrededor de un año.

Según el citado medio, el astro de Hollywood habría tramitado su petición el pasado sábado con una visita relámpago a un tribunal del condado de Clark (Nevada), por lo que de momento se desconoce si al artista se le ha otorgado ya la autorización administrativa, la cual tendrá un año de validez, o tendrá que esperar varios días.

Cuando se materialice la futura boda, el intérprete contará oficialmente en su historial sentimental -más allá de los noviazgos como tal- nada menos que con cuatro matrimonios. Y es que antes de que vaya a darle el 'sí quiero' a Erika, hay que recordar que Nicolas ya hizo lo propio con Lisa Marie Presley, Patricia Arquette y Alice Kim, con quien protagonizó una "chocante" separación en 2016 de la que el actor no dudó en pronunciarse recientemente.

"La verdad es que fue muy chocante para mí, desde luego no lo vi venir y esos sentimientos repentinos que experimenté tenían que salir afuera de alguna forma", aseguraba el estadounidense sobre el hecho de que su ruptura coincidiera con el rodaje de su película 'Mandy'. "Pero seguimos siendo amigos, por supuesto. [Ella] era muy joven cuando me casé con ella, así que no le guardo rencor. Eso es todo lo que puedo al respecto", añadía.